Odisha Assembly Election 2024: भाजपा ने 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की, यहां देखें सभी के नाम

Odisha Assembly Election 2024: भाजपा ने ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित अपने सभी 147 सीटों में से 112 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची को राष्ट्रीय महासचिव एवं बीजेपी केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी की गई है।

