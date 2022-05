गुजरात के मंत्री का खुद को जंजीर से बने कोड़े मारने का वीडियो हुआ वायरल, आलोचना हुई तो बोले- यह अंधविश्वास नहीं

By अनिल शर्मा | Published: May 28, 2022 11:00 AM

दरअसल गुजरात के मंत्री अरविंद रैयानी ने गुरुवार को राजकोट में एक धार्मिक सभा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने परंपरा के मुताबिक खुद को कोड़े मारे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कांग्रेस ने उनपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया...

