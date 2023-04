महाराष्ट्र: 'हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता', देवेंद्र फड़नवीस ने अजीत पवार के सीएम बनने वाले बयान पर किया कटाक्ष

Highlights डिप्टी सीएम फड़नवीस ने राकांपा के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी कहा- मुख्यमंत्री बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने के लिए तैयार होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। एएनआई ने फड़नवीस के हवाले से कहा, “मैंने अजीत पवार का साक्षात्कार नहीं देखा है। किसी के मुख्यमंत्री बनने में कोई बुराई नहीं है, कई लोग इसे पसंद करते हैं लेकिन हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।”

राज्य की पूर्व महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार पर कटाक्ष करते हुए, उपमुख्यमंत्री फड़नवीस ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने विकास कार्यों को "लाल झंडी" दिखाई थी, वर्तमान सरकार विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई महानगर क्षेत्र के भायंदर शहर में एक समारोह आयोजित करने और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा, “पिछली एमवीए सरकार ने मीरा-भायंदर टाउनशिप के विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया था। उस सरकार ने समग्र विकास को लाल झंडा दिखाया था लेकिन वर्तमान सरकार (शिवसेना-भाजपा की) विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाओं में तेजी आए।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भायंदर में बनने वाला महावीर भवन जैन मुनियों और अन्य लोगों की शिविर लगाने की जरूरतों को पूरा करेगा। अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में आने वाली मेट्रो लाइन को ठाणे जिले के एक तटीय शहर उत्तान तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि महा विकास अघाड़ी के भीतर क्या चल रहा है, मैंने बार-बार कहा है कि वे खुद को 'वज्र मुठ' (मुट्ठी) कह रहे हैं, लेकिन इसमें कई दरारें हैं, यह वज्र मुठ कभी नहीं हो सकता है।"

गृह मंत्रालय संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा भायंदर में एक एकीकृत सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा जिससे अपराध का तेजी से पता चलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य भायंदर के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों को वित्तपोषित करेगा और निकाय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शहर में बनने वाले कैंसर अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

