Northern Railway: कोहरे के कारण दृश्यता कम, 4 से 9 घंटे की देरी से चल रहीं 26 ट्रेनें, देखें सूची

Highlights दिल्ली जाने वालीं अधिकतर ट्रेनें 4 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 8ः30 घंटे की देरी से चल रही है।

नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के कारण बुधवार को लगभग 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस, प्रतापगढ़-दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस, और डॉ अंबेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे तक की देरी से चल रही थी।

जबकि बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस, विशाखापत्तनम-नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चल रही है।

26 trains running late in the Northern Railway region due to fog. pic.twitter.com/VqkUyYdIft