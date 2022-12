सर्दी के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक जनवरी तक आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए सामान्य कक्षाएं बंद, जानें

Highlights गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है। प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।

नोएडाः देश भर में सर्दी सितम जारी है। सरकार ने सभी कदम उठाने शुरू कर दिया है। सर्दी के मद्देनजर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक जनवरी तक आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए सामान्य कक्षाएं बंद कर दिया गया है।

No physical classes up to Class 8 in all schools till January 1 across Noida, Greater Noida in view of cold weather: Official order