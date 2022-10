Nobel Prize 2022: एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर को संयुक्त रूप से मिला भौतिकी में नोबल पुरस्कार

Highlights तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी" के लिए यह प्रतिष्ठित पुस्कार दिया गया इनके द्वारा निकाले गए परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता साफ किया

Nobel Prize in Physics: भौतिकी में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन ज़िलिंगर को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को "उलझे हुए फोटॉनों के साथ प्रयोगों के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी" के लिए यह प्रतिष्ठित पुस्कार दिया गया है।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2022 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करते हुए एलेन यूनिवर्सिटी पेरिस-सैकले और कोले पॉलीटेक्निक पलाइसो फ्रांस के वैज्ञानिक एलेन एस्पेक्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन एफ क्लॉसर (जे.एफ. क्लॉजर एंड एसोसिएन्ट, वॉलनट क्रीक, सीए, यूएसए) और ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एंटोन जिलिंगर दिया गया है।

अकादमी के अनुसार, तीनों वैज्ञानिकों ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक ने अभूतपूर्व प्रयोग किए हैं, जहाँ दो कण अलग होने पर भी एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता साफ कर दिया है।

Nobel Prize in Physics jointly won by Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger “for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science.” pic.twitter.com/fGh2ImBqX4