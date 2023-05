दिल्ली में अगले 5 दिन लू चलने की संभावना नहीं, IMD ने बिहार-हिमाचल में की बारिश-आंधी की भविष्यवाणी

Highlights मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली में इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है 30 मई तक हीटवेव की भविष्यवाणी नहीं की गई है दक्षिण बिहार में शुक्रवार तक और उत्तर-पूर्वी बिहार में रविवार तक बारिश जारी रहने के आसार हैं

नई दिल्ली: भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्लीवासियों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत की सांस ली, जिससे तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली में इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है और 30 मई तक हीटवेव की भविष्यवाणी नहीं की गई है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दिल्ली में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 36 डिग्री सेल्सियस और 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में अगले दो से तीन दिनों में राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों सहित उत्तर-पश्चिम भारत में रुक-रुक कर बारिश की भविष्यवाणी की गई है। सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के कई हिस्सों में लू चली, कई मौसम केंद्रों ने अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया।

बिहार में पिछले 48 घंटों के दौरान छिटपुट स्थानों पर बारिश हुई, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से अस्थायी राहत मिली। प्रदेश के पटना, शेखपुरा, नवादा, जमुई, वामिकी नगर में बारिश हुई। मौसम कार्यालय ने राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें शुक्रवार को 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने का संकेत दिया गया है।

