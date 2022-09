'बिना आईडी प्रूफ गरबा कार्यक्रम में नहीं मिलेगी इजाजत', 'लव जिहाद' को लेकर मध्य प्रदेश की मंत्री की चेतावनी

Highlights सभी प्रतिभागियों को अब गरबा स्थलों में प्रवेश करने के लिए पहचान प्रमाण साथ लाना होगा मंत्री ने कहा, "गरबा पंडाल लव जिहाद का माध्यम बन गए हैं, इसलिए जरूरी है ये कदम

ग्वालियर:नवरात्रि उत्सव से ठीक पहले, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री, उषा ठाकुर ने राज्य में "लव जिहाद" की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्रतिभागियों को अब गरबा स्थलों में प्रवेश करने के लिए पहचान प्रमाण साथ लाना होगा। मंत्री ने ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा, "गरबा पंडाल लव जिहाद का माध्यम बन गए हैं। इसलिए अब बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा।"

गरबा नवरात्रि के नौ दिवसीय हिंदू त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। शिवराज सरकार की मंत्री ने कहा, आम तौर पर लोग और सभी सहयोगी संगठन इस बात से अवगत हैं कि गरबा पंडाल लव जिहाद का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में प्रवेश न करे। यह एक सलाह के साथ-साथ एक चेतावनी भी है।

Ahead of the #Navratri@UshaThakurMLA Minister for Culture in MP, has issued a warning in view of what she claimed to be rising incidents of #lovejihad in the state, saying that all participants must now carry valid identity proofs in order to enter Garba venues @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/EGMk22gFLk