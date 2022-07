यूक्रेन से लौटे अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत, एफएमजी परीक्षा के लिए दी जाएगी अनुमति

Highlights राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी की राहत पाने वालों में वे छात्र भी शामिल हैं जो कोविड के कारण चीन से लौटे FMG परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 साल के लिए कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप करनी होगी

नई दिल्ली: यूक्रेन से लौटे हजारों भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर है। जो अपने UG चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे, या फिर जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है अथवा 30 जून को या उससे पहले पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र दिया है। अब उन्हें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। राहत पाने वालों में फाइनल ईयर के वे छात्र भी शामिल हैं जो कोविड के कारण चीन से लौटे हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी की है।

नेशनल मेडिकल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्र जो कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत लौटे और अधिसूचित होने की तारीख पर डिग्री प्राप्त की, उन्हें एफएमजी परीक्षा के लिए अनुमति दी जाएगी। 23 जून को एक हलफनामे में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने कहा कि विदेशी चिकित्सा स्नातक (FMG) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे विदेशी चिकित्सा स्नातकों को मौजूदा के एक साल के बजाय दो साल के लिए कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) से गुजरना होगा।

