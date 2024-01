Bihar Political Crisis: जदयू के भाजपा से जुड़ने की अटकलों के बीच कांग्रेस का आया बयान, कहा, "खड़गे ने नीतीश कुमार से बातचीत करने की कई कोशिशें कीं, पर..."

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन दोनों बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो सकी। यह टिप्पणी तब आई है जब नीतीश कुमार और उनकी जदयू के एक बार फिर भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं - जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय गुट के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, "हमें राज्य स्तर पर समस्याएं हो सकती हैं लेकिन यह गठबंधन एक साथ रखा गया है। इस गठबंधन के वास्तुकारों में से एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस गठबंधन के सह-आर्किटेक्टों में से एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए वे जानते हैं कि यह एक राष्ट्रीय गठबंधन है। यह ऐसा गठबंधन नहीं है जिसमें स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों पर प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी।"

#WATCH | Congress leader Jairam Ramesh says, "...I can formally say that Congress President Mallikarjun Kharge tried to talk to Bihar CM Nitish Kumar not just once, but several times. However, the Bihar CM is busy..." pic.twitter.com/KC3R1hgJdv