Nitish Kumar-Tejashwi swearing-in: नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को किया फोन, राजद प्रमुख ने दी बधाई, सांसद मीसा भारती ने दी जानकारी

पटनाः बिहार के मनोनीत सीएम नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को फोन किया और उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत कराया। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बधाई दी और उनके फैसले की सराहना की। राजद प्रमुख की बेटी और सांसद मीसा भारती ने जानकारी दी।

Bihar CM-designate Nitish Kumar called RJD chief Lalu Prasad Yadav and briefed him on all the political developments ahead of his oath-taking ceremony. Lalu Prasad Yadav congratulated him and appreciated his decision.



