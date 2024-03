Nitish Kumar On Narendra Modi: 'पहले गायब हुए थे अब हमेशा आपके साथ रहेंगे', पीएम मोदी की तारीफ में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार

Highlights पीएम मोदी की तारीफ में नीतीश ने कही बड़ी बात नीतीश ने कहा पहले गायब हुए थे अब आपके साथ ही रहेंगे नीतीश ने कहा इस बार एनडीए 400 सीट पार

Nitish Kumar On Narendra Modi:बिहार दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार ने उनकी जमकर तारीफ की। नीतीश ने कहा कि आप पहले आए थे तो हम गायब हो गए थे। अब फिर हम आपके साथ हैं अब आपको भरोसा दिलाते हैं कि इधर उधर होने वाले नहीं है। हम रहेंगे सिर्फ आपके साथ। आप लोग तो सब जानते हैं कि साल 2005 से एक साथ रहे एक साथ काम किया।

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar says, "...You (PM Modi) had come earlier as well, 'par idhar hum gayab ho gaye the. Hum phir aapke saath hai.' I assure you that I will not go here and there. 'Hum rahenge aap hi ke saath'..." pic.twitter.com/itLbLBS5rg