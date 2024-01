बिहार में बड़ी सियासी हलचल, नीतीश कुमार दे सकते हैं, जदयू के सभी विधायकों को पटना में आकर रहने के आदेश, भाजपा अलर्ट

Highlights नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वह मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी जैसे बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की है सूत्रों के अनुसार, खबर यह भी है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी है

पटना:बिहार में बड़ी सियासी हलचल के आसार नजर आ रहे हैं। संकेत हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार ने जदयू के सभी विधायकों पटना में आकर रहने के आदेश दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी जैसे बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की है। वह मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, खबर यह भी है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की वापसी को मंजूरी दे दी है। बिहार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट मोड पर आ गई है। गुरुवार की रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता रेनू देवी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। सूत्रों ने यह भी कहा है कि भाजपा ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है।

#WATCH | BJP national president JP Nadda, BJP Bihar President Samrat Chaudhary & BJP leader Renu Devi arrive at the residence of Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/9KJlsL2eXt