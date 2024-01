राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्कूली बच्चों को निकलने के लिए बनाया गया सुरक्षित जोन, नितिन गडकरी ने शेयर किया वीडियो, देखें

Highlights केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए एक वीडियो शेयर किया गडकरी ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक सुरक्षित जोन तैयार किया गया है केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि यह दृश्य अट्टीबेले, कर्नाटक का है

नई दिल्ली: केंद्रीय परिवहन और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से गुजरने वाले रास्ते पर स्कूली बच्चों को निकलने की जगह और आम राहगीरों के लिए रास्ता बनाया गया। यह कदम सरकार ने आए दिन होने वाली दुर्घटना को देखते हुए उठाया।

केंद्रीय मंत्री नितिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट के जरिए बताया कि यह दृश्य अट्टीबेले, कर्नाटक का है। इसे सेव लाइफ इंडिया संस्था, एनएचएआई और एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से तैयार किया गया है। उन्होंने इन सभी को उस ट्वीट में टैग भी किया। इसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

Ensuring child🧍🏼‍♀️🧍🏼 safety on Indian roads🛣️ is our top priority. Delighted to introduce this safe school zone in Attibele, Karnataka, a collaborative effort between @savelifeindia, @HDFCERGOGIC, and @NHAI_Official along NH44.



I strongly urge all states to replicate similar… pic.twitter.com/cTv8XmaxmB