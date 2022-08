वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार, कहा- मुफ्त में सौगात की चर्चा को दे रहे 'अनुचित मोड़'

Highlights वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हो, इन दोनों चीजों (शिक्षा और स्वास्थ्य) पर खर्च को कभी भी मुफ्त नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि ल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को मुफ्त में सौगात दिये जाने पर चर्चा को अनुचित मोड़ दिया है। सीतारमण ने कहा कि आजादी के बाद से चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को कभी भी मुफ्त नहीं कहा गया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का खंडन करते हुए मुफ्त उपहारों के वितरण पर बहस की मांग की है कि केंद्र सरकार केवल कॉरपोरेट जगत में अपने दोस्तों के बीच उदारता का वितरण करती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुफ्त में सौगात पर होने वाली बहस को 'अनुचित मोड़' दे रहे हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "स्वास्थ्य और शिक्षा को कभी भी मुफ्त नहीं कहा गया। किसी भी भारत सरकार ने उन्हें कभी मना नहीं किया है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त में वर्गीकृत करते हुए केजरीवाल गरीबों के मन में चिंता और भय की भावना लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर सच्ची बहस होनी चाहिए।"

Arvind Kejriwal is giving a perverse twist to freebies on Health and Education. This is to scare the public. We want a debate and discussion on freebies: Finance Minister Nirmala Sitharaman



