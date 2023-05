बजरंग दल मामले पर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- कांग्रेस भगवान हनुमान की चुनावी भक्त है

Highlights निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बेंगलुरु में वोट डालने के बाद कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वित्त मंत्री ने केवल चुनाव के दौरान भगवान हनुमान की पूजा करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया।

बेंगलुरु: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बेंगलुरु में वोट डालने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूर्ण बहुमत से जीतेगी। मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने केवल चुनाव के दौरान भगवान हनुमान की पूजा करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा, "हम हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और बजरंगबली की पूजा करते हैं, लेकिन वे (कांग्रेस) चुनाव के दौरान ऐसा करते हैं।"

सीतारमण ने कहा, "घोषणा पत्र में उन्होंने इसका उल्लेख किया है, यह मूर्खता की मिसाल है।" उन्होंने कर्नाटक में भाजपा की जीत पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आज आप सब देख रहे हैं; सभी यहां वोट डालने आ रहे हैं।डबल इंजन से कर्नाटक में स्टार्टअप, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। जब यूपीए के शासन में महंगाई बहुत थी।"

#WATCH | On Bajrang Dal-Bajrang Bali row during #KarnatakaElections, FM Sitharaman says, "We always read Hanuman Chalisa and offer prayers to Bajrang Bali, but they (Congress) do this during the election...They mentioned that in their manifesto, this is an example of stupidity." pic.twitter.com/J4Wxf4xSua