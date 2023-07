लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा NIA का शिकंजा, एजेंसी ने प्रमुख सहयोगी विक्रम बराड़ को यूएई से किया गिरफ्तार

Highlights लॉरेंस बिश्नोई के साथी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया यूएई में था विक्रम बराड़ सिधू मूसेवाला केस का आरोपी है विक्रम बराड़

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के प्रमुख सहयोगी विक्रमजीत सिंह को संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासन के बाद गिरफ्तार किया है। एनआईए द्वारा ये बड़ी कामयाबी है और लॉरेंस के खास को गिरफ्तार करने से निश्चित ही इस मामले में और कई नए खुलासे हो सकते हैं।

गौरतलब है कि प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों में से एक सिंह के निर्वासन की सुविधा के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम संयुक्त अरब अमीरात गई थी। यह गिरफ्तारी मंगलवार को एक आतंकी-गैंगस्टर साजिश मामले में की गई, जिसकी जांच संघीय एजेंसी कर रही है।

एनआईए ने इस मामले को लेकर अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी तेजी से इस मामले में कार्रवाई कर रही है।

In a major catch in the terror-gangster-smuggler nexus case, National Investigation Agency (NIA) yesterday arrested Vikramjeet Singh alias Vikram Brar, a key aide of notorious jailed gangster Lawrence Bishnoi, immediately after his deportation from UAE to India. A team from NIA… pic.twitter.com/fnoHRxJk4Z