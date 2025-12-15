एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए टॉप LeT कमांडर साजिद जट्ट को मुख्य साज़िशकर्ता बताया
By रुस्तम राणा | Updated: December 15, 2025 19:22 IST2025-12-15T19:22:02+5:302025-12-15T19:22:02+5:30
एनआईए ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके फ्रंट संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकी संगठन शामिल हैं।
नई दिल्ली: जम्मू की एक स्पेशल कोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के बाद पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी साजिद जट्ट को पहलगाम आतंकी हमले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। साजिद पर एनआईए ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके फ्रंट संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकी संगठन शामिल हैं।
एनआईए द्वारा दायर चार्जशीट में साजिद जट्ट को आरोपी बनाया गया
चार्जशीट, जिसमें पाकिस्तान की साज़िश, आरोपियों की भूमिका और मामले में सहायक सबूतों का ब्यौरा है, ने प्रतिबंधित LeT/TRF को पहलगाम हमले की योजना बनाने, सुविधा देने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए एक कानूनी इकाई के रूप में आरोपी बनाया है। इस हमले में, जिसमें पाक-प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा धर्म-आधारित लक्षित हत्याएं की गईं, 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारे गए।
NIA के अनुसार, पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट का नाम भी जम्मू की NIA स्पेशल कोर्ट में दायर 1,597 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी के तौर पर शामिल है। NIA की चार्जशीट में जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाचीगाम में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं, जो घातक आतंकी हमले के कुछ हफ़्ते बाद हुआ था। तीनों की पहचान फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है।
LeT/TRF, साथ ही ऊपर बताए गए चार आतंकवादियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, शस्त्र अधिनियम, 1959, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। अपनी चार्जशीट में, NIA ने आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए दंडात्मक धारा भी लगाई है।
NIA ने पिछले लगभग आठ महीनों तक चली एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच के माध्यम से इस मामले में साज़िश का पता पाकिस्तान तक लगाया था, जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है।
दो आरोपी व्यक्तियों, परवेज़ अहमद और बशीर अहमद जोथटड को 22 जून, 2025 को NIA द्वारा आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी चार्जशीट किया गया है। पूछताछ के दौरान, दोनों व्यक्तियों ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया था, और यह भी पुष्टि की थी कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित LeT आतंकी संगठन से जुड़े थे।
साजिद जट्ट कौन है?
साजिद जट्ट, एक पाकिस्तानी आतंकवादी है जिसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम है, और वह एनआईए के सबसे ज़्यादा वॉन्टेड लोगों में से एक है। उसका असली नाम हबीबुल्लाह मलिक है, और वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर ज़िले का रहने वाला है। उसे कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिनमें सैफुल्लाह, नोमी, नुमान, लंगड़ा, अली साजिद, उस्मान हबीब और शानी शामिल हैं।
LeT और उसके फ्रंट ऑर्गनाइज़ेशन TRF का एक टॉप कमांडर, साजिद जट्ट को जम्मू और कश्मीर में कई बड़े आतंकवादी हमलों के पीछे का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। अक्टूबर 2022 में, उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आधिकारिक तौर पर एक "व्यक्तिगत आतंकवादी" घोषित किया गया था।
जांच एजेंसियों को शक है कि साजिद जट्ट इस्लामाबाद में LeT के हेडक्वार्टर से काम करता है। कहा जाता है कि वह TRF का ऑपरेशनल चीफ़ है और कश्मीर घाटी में एक्टिव हाइब्रिड आतंकवादियों को भर्ती, फंडिंग, घुसपैठ और लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट देने में अहम भूमिका निभाता है।
2023 और 2025 के बीच, उसका नाम कई हाई-प्रोफाइल आतंकी हमलों से जोड़ा गया है। इनमें जनवरी 2023 में राजौरी में हुआ ढांगरी नरसंहार शामिल है, जिसमें सात नागरिकों की मौत हो गई थी, मई 2024 में पुंछ में IAF के काफिले पर हमला जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया था, जून 2024 में तीर्थयात्रियों पर रियासी बस हमला, और अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं में उसे मास्टरमाइंड या मुख्य साज़िशकर्ता होने का शक है।
NIA ने साजिद जट्ट के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कई चार्जशीट दायर की हैं और उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां उसे कश्मीर में काम कर रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के सबसे खतरनाक चेहरों में से एक मानती हैं।