साउथ एक्ट्रेस दिव्या स्पंदना के निधन की खबर निकली झूठी, कांग्रेस ने ट्वीट कर अफवाह को किया खारिज

Highlights कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या स्पंदना के निधन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल कांग्रेस ने खबरों को बताया अफवाह कांग्रेस ने कहा कि एक्ट्रेस बिल्कुल सही सलामत हैं

बेंगलुरु: कन्नड़ एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना के निधन की सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट सामने आने के बाद लोग उन्हें श्रद्धाजंलि तक देने लगे लेकिन खबर पूरी तरह से झूठ निकली।

तमिलनाडु कांग्रेस द्वारा खबर को अफवाह बताते हुए एक्ट्रेस के सही सलामत होने की पुष्टि की है। अभिनेत्री ने राजनेता बनी दिव्या स्पंदना के निधन की खबरों के कुछ घंटों बाद ही तमिलनाडु कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह "बिल्कुल ठीक" है।

तमिलनाडु कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा कि हमारी प्रिय पूर्व सोशल मीडिया चेयरपर्सन दिव्या स्पंदना बिल्कुल ठीक हैं। अफवाहें और कुछ टीवी चैनल की खबरें 100% गलत हैं।

दरअसल, बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट में अभिनेत्री की तस्वीरें साझा की गईं, जिसमें बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई।

Our beloved Former Social Media Chairperson Ms. @divyaspandana is ABSOLUTELY FINE. Rumors and some TV channel news are 100% WRONG. #Verified#DivyaSpandanapic.twitter.com/VuBvwhCzrP