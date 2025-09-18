Fact Check: पुणे में बिल्डरों पर ईडी की छापेमारी की खबर भ्रामक व झूठी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 18, 2025 22:42 IST2025-09-18T22:42:45+5:302025-09-18T22:42:45+5:30

‘लोकमत’ द्वारा सूत्रों की पड़ताल से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया ईडी की कार्रवाई का दावा बेबुनियाद है.

Fact Check: पुणे में बिल्डरों पर ईडी की छापेमारी की खबर भ्रामक व झूठी

Highlightsईडी की छापेमारी को लेकर स्थानीय मीडिया में आई खबर झूठी‘लोकमत’ द्वारा सूत्रों की पड़ताल से यह स्पष्ट हुआआयकर विभाग शहर के कुछ अन्य बिल्डरों के खिलाफ नियमित जांच कर रहा है

पुणे : पुणे शहर के बड़े बिल्डरों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी को लेकर स्थानीय मीडिया में आई खबर झूठी साबित हुई है.  ‘लोकमत’ द्वारा सूत्रों की पड़ताल से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में किया गया ईडी की कार्रवाई का दावा बेबुनियाद है. हालांकि, आयकर विभाग शहर के कुछ अन्य बिल्डरों के खिलाफ नियमित जांच कर रहा है. कुछ स्थानों पर जांच पूरी हो चुकी है और बाकी जगहों पर यह अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी.

टॅग्स :Fact CheckPuneEDफैक्ट चेकप्रवर्तन निदेशालय