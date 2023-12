भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक संसदीय सदस्यता से देंगे इस्तीफा, पार्टी अध्यक्ष और PM मोदी की बैठक में हुआ फैसला

Highlights राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक संसदीय सदस्यता से देंगे इस्तीफा जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने किया फैसला अब इन प्रदेशों के सीएम पद के दावेदारों पर बात चल रही है

नई दिल्ली:मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक अपनी संसदीय सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इस बात पर निर्णय भाजपा अध्यक्ष जेपी नडड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में हुआ है।

इनमें मध्य प्रदेश से रीति पाठक, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप से हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई का नाम शामिल है। दूसरी तरफा राजस्थान से लोकसभा सांसद राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमार और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे।

All 10 BJP MPs who won the State Assembly elections resign from their Membership of the Parliament. It was decided after the meeting with JP Nadda and Prime Minister.



