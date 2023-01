New Year 2023: नए साल शाम दिल्ली-एनसीआर में जाम, जूझे लोग, लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्से का किया इजहार, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के लोग परेशान हो गए। सोशल मीडिया पर शेयर किया। हजारों लोग जश्न मनाने के लिए घर से निकले थे।

नई दिल्लीः नए साल की शाम दिल्लीऔर एनसीआर में जाम ने लोगों को परेशान कर दिया। जाम के कारण दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के लोग परेशान हो गए। दुखड़ा सोशल मीडिया पर शेयर किया। राष्ट्रीय राजधानी के सीपी आउटर सर्कल के पास भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। नोएडा सेक्टर-18 में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया।

राष्ट्रीय राजधानी में अक्षरधाम के पास भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी लोग परेशान रहे। कई किमी तक जाम देखने को मिल रहा है। हजारों लोग जश्न मनाने के लिए घर से निकले थे। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर और आईटीओ पर देखा गया।

