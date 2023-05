"प्रधानमंत्री मोदी आप पीछे हट जाइए", जानें क्यों ओवैसी ने कहा कि पीएम और राष्ट्रपति दोनों को नहीं करना चाहिए संसद भवन का उद्घाटन?

Highlights नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन किया जाएगा पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने का विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया है असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम और राष्ट्रपति दोनों का संविधान के हिसाब से उद्घाटन का हक नहीं है

नई दिल्ली: देश में 28 मई को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। मगर इस उद्घाटन समारोह के पहले ही इस पर राजनीति तेज हो गई है।

देश की बड़ी विपक्षी पार्टियां इस उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार कर रही है। इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है।

असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा, "नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए और न ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। कई विपक्षी पार्टियां जो यह कह रही है कि राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन करना चाहिए वह गलत कह रही है।"

दरअसल, इस समय देश में ये विवाद चल रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम को नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए और इसे लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi should not inaugurate this. If Lok Sabha Speaker Om Birla will not inaugurate the new Parliament building, then we (AIMIM) will not attend the ceremony: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/D5cYMuUGCN