New coronavirus variant JN.1 detected: कोविड ने फिर से डराया, नए वैरियंट को लेकर एक्शन में केंद्र, राज्यों को पत्र लिखकर गाइडलाइन जारी की, परीक्षण में तेजी लाएं

Highlights कोविड संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने राज्यों से लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा है। भारत में जेएन.1 वैरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर राज्यों को एक सलाह जारी की। देश में नए वेरिएंट यदि कोई हो का समय पर पता लगाया जा सके।

New coronavirus variant JN.1 detected: केरल में कोविड-19 वेरिएंट जेएन.1 का पता चलने पर केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र है। केंद्र ने कहा कि परीक्षण में तेजी लाएं और अनुक्रमण के लिए नमूने भेजें। भारत में जेएन.1 स्वरूप का पहला मामला सामने आने और कोविड संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने राज्यों से लगातार निगरानी बनाए रखने को कहा है।

Ahead of festive season, Centre writes to states, advises them to take requisite measures to minimise risk of Covid transmission