नेताजी के परिवार ने 'पहले पीएम' वाले बयान पर कंगना रनौत को लगाई फटकार

नई दिल्ली: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने अभिनेता और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत की उनकी "नेताजी भारत के पहले प्रधान मंत्री" टिप्पणी के लिए आलोचना की है। एक्स पर एक पोस्ट में एक समाचार लेख साझा करते हुए, सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा, "किसी को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इतिहास को विकृत नहीं करना चाहिए।"

चंद्र कुमार बोस ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक विचारक, सैनिक, राजनेता, दूरदर्शी और अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एकमात्र नेता जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय के रूप में सभी समुदायों को एकजुट कर सकते थे। नेता के प्रति वास्तविक सम्मान उनके समावेशी अनुसरण में होगा विचारधारा।“

गौरतलब है कि चंद्र कुमार बोस ने पिछले साल सितंबर में यह कहते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया था कि उनके सिद्धांत पार्टी के साथ मेल नहीं खाते हैं। उनका इस्तीफा इंडिया बनाम भारत विवाद के बीच आया था। उनकी यह टिप्पणी कंगना रनौत, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार हैं, ने नेताजी के बारे में अपनी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों पर पलटवार करने के बाद आई है।

Netaji Subhas Chandra Bose was a political thinker,soldier,statesman, visionary and the 1st PM of undivided India.The only leader who could unite all communities as Bharatiyas to fight for India’s freedom.Real respect to the leader would be to follow his inclusive ideology. pic.twitter.com/W4zjrHYOVs