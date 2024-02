Madhya Pradesh: बीजेपी में जाने की अटकल पर बोले कमलनाथ के बेटे- न तो मैं और न ही मेरे पिता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं

भोपाल: अपनी राजनीतिक योजनाओं पर कई दिनों के सस्पेंस के बाद, कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा कि न तो वह और न ही उनके पिता (कमल नाथ) भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नाथों के इरादों के बारे में अटकलें तेज हो गईं क्योंकि नकुल नाथ के लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के कई कांग्रेस कार्यकर्ता सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए।

उन्होंने कहा, ''अगले एक-डेढ़ महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के लोगों द्वारा बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैं और कमल नाथ भाजपा में जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि दोनों में से कोई भी छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव में एक सार्वजनिक बैठक में जूनियर नाथ ने कहा, ''न तो कमलनाथ और न ही नकुल नाथ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।''

भाजपा ने पिछली बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की थी, जबकि छिंदवाड़ा एकमात्र सीट थी जिसे कांग्रेस ने बरकरार रखा था। सत्ता पक्ष इस बार कमल नाथ के गढ़ में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।

