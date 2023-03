नेफ्यू रियो ने पांचवीं बार नगालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद

कोहिमा: नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेता नेफ्यू रियो ने पांचवीं बार नगालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल ला गणेशन ने 72 वर्षीय नेता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। टी आर जेलियांग और वाई पैटन को राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई गई। रियो के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी शपथ ली।

अपने मजाकिया अंदाज के लिए देश भर में सोशल मीडिया पर लोकप्रिय, भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख तेमजेन इम्ना अलॉन्ग और पहली बार नगालैंड विधानसभा के लिए चुनी गई दो महिलाओं में शामिल सलहौतुओनुओ क्रूस ने सदन के सदस्यों के रूप में शपथ ली। क्रूस और हेकानी जाखलू चुनाव जीतकर पहली बार नगालैंड विधानसभा पहुंचने वाली महिलाएं बनी हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे पी नड्डा एवं असम के मुख्यमंत्री एवं पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हिमंत विश्व शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। रियो अपने राज्य में सर्वदलीय सरकार का नेतृत्व करेंगे, जहां कोई विपक्षी दल नहीं होगा। एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन ने हाल में संपन्न नगालैंड चुनाव में राज्य विधानसभा की 60 सीटों में से 37 सीटें जीतीं। भाषा सिम्मी मनीषा मनीषा

Neiphiu Rio sworn in as Chief Minister of Nagaland for the fifth time



PM Modi, Union Home Minister Amit Shah and Nagaland Governor La Ganesan, BJP President JP Nadda and Assam CM Himanta Biswa Sarma witness the oath-taking ceremony in Kohima pic.twitter.com/e9S2gohQoR