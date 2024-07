NEET PG 2024: नीट पीजी परीक्षा 11 अगस्त, दो पालियों में आयोजित, जानें शेयडूल

Highlights NEET PG 2024: परीक्षा 11 अगस्त 2024 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। NEET PG 2024: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्थगित कर दिया। NEET PG 2024: NEET PG तिथि अधिसूचना natboard.edu.in पर उपलब्ध है।

NEET PG 2024: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली NEET-PG परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। एजेंसी ने परीक्षा की तारीख 11 अगस्त तय की है। दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। 23 जून को होने वाली NEET-PG परीक्षा को यूजी परीक्षा के लीक हुए पेपर सहित कथित अनियमितताओं के कारण शुरू होने से कुछ घंटे पहले स्थगित कर दिया गया था। एनईईटी पीजी की नई परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है।

NEET PG 2024 will be conducted on 11th August in two shifts pic.twitter.com/y2nAvDurPD