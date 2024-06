NEET 2024: 1563 अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द! 23 जून को दोबारा परीक्षा, 30 से पहले रिजल्ट

Highlights नीट परीक्षा को लेकर एनटीए (नेशनल टेस्ट एजेंसी) ने सुप्रीम कोर्ट में सुझाया 1563 छात्र चाहे तो दोबारा परीक्षा दें अन्यथा पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं

NEET 2024: केंद्र सरकार के साथ एनटीए ने नीट परीक्षा को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों के रिजल्ट को देखा गया, जिन्हें समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क द्वारा एनटीए ने अंक दिए। इसके साथ समिति ने सुझाया कि उन सभी छात्रों के स्कोरकार्ड भी कैंसिल किए जा सकते हैं और एससी को बताया गया कि दोबारा परीक्षा कराने का भी ऑप्शन है।

सुप्रीम कोर्ट के सख्त होने पर एनटीए ने बताया कि दोबारा से परीक्षाएं 23 जून को कराएंगे और परिणाम 30 जून से पहले जारी होंगे। फिर उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट की सुनवाई में कहा, 'फिलहाल बाकी पास हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को जारी रखें और हम इसे नहीं रोकने जा रहे हैं। अगर एग्जाम हुए, तो उसी तरह बाकी चीजे भी होनी चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है'।

NTA ने उन सभी अभ्यर्थी को दिया ऑप्शन

एनटीए ने कहा या तो ये 1563 उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट-यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या दोबारा नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंटरों पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए ही री-नीट आयोजित करेगा। प्रभावित कैंडिडेट्स के लिए नीट यूजी री एग्जाम 23 जून को होगा।

एनटीए के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि दोबारा परीक्षा की अधिसूचना आज जारी करेंगे। नीट री एग्जाम का परिणाम जून में ही घोषित कर दिया जाएगा, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। ग्रेस मार्क्स पाने 1563 स्टूडेंट्स में जो जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बिना पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा।

#WATCH | On the Supreme Court's hearing on the NEET-UG 2024 exam, Education Minister Dharmendra Pradhan says "There is no corruption. In connection with the NEET examination, 24 lakh students appear in the examination. A hearing in the Supreme Court is underway today and this… pic.twitter.com/xpS9v55ptY