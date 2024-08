Neeraj Chopra-Arshad Nadeem LIVE reactions: नदीम ने 92.97 मीटर फेंककर जीता गोल्ड, नीरज ने 89.45 मी फेंका, सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे सलाम, 'फोटो ऑफ द डे'

Highlights Neeraj Chopra-Arshad Nadeem LIVE reactions: पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपने आदर्श को मात दे दी। Neeraj Chopra-Arshad Nadeem LIVE reactions: पाकिस्तान में खुशी की लहर भर दी। Neeraj Chopra-Arshad Nadeem LIVE reactions: सोशल मीडिया पर फैंस नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तारीफ कर रहे हैं।

Neeraj Chopra-Arshad Nadeem LIVE reactions: पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम ने पेरिस में स्टेट डी फ्रांस में रिकॉर्ड 92.97 मीटर फेंककर पाकिस्तान के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने सीज़न के सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। आदमी बनने के लिए, तुम्हें आदमी को हराना होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपने आदर्श को मात दे दी। उन्होंने भारत के मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को हराया। पाकिस्तान में खुशी की लहर भर दी। फैंस दोनों को सलाम कर रहे।

Neeraj has truly transformed javelin into a sport that unites the nation, keeping us all glued to our screens late into the night.



What an inspiration! #NeerajChopra#PrideOfIndia#Paris2024#Paris2024Olympicspic.twitter.com/ZZmGk3PnPH — Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) August 8, 2024

"We are very happy...for us, silver is also equal to gold...he was injured:" #NeerajChopra's mother Saroj Devi



Neeraj Chopra won a silver medal in men's javelin throw at #ParisOlympics2024pic.twitter.com/r14zW1iuCL — The Times Of India (@timesofindia) August 8, 2024

उन्होंने 16 साल से चले आ रहे ओलंपिक रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि दो बार बेहतर किया। प्रतियोगिता के अपने दूसरे थ्रो में 92.97 मीटर का थ्रो करके इसे समाप्त किया। नदीम ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में नीरज के पीछे रजत पदक जीतने के बाद कहा था कि वह ओलंपिक में भारत और पाकिस्तान को 1-2 से बराबरी पर देखना चाहते हैं। नीरज और नदीम ने वैसा ही किया।

The icon never returns without bringing joy to every Indian! 🇮🇳🇮🇳 #NeerajChopra 🥈 pic.twitter.com/eRI2Wc41DB — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 8, 2024

Neeraj Chopra is excellence personified! Time and again he’s shown his brilliance. India is elated that he comes back with yet another Olympic success. Congratulations to him on winning the Silver. He will continue to motivate countless upcoming athletes to pursue their dreams… pic.twitter.com/XIjfeDDSeb — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2024

A silver moment for the Nation! 🥈

Congratulating the phenomenal Neeraj Chopra for bagging the silver medal in Men's Javelin Throw event @Paris2024. #Cheer4Bharat#Paris2024#NeerajChoprapic.twitter.com/lA0UJn5r0a — Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 8, 2024

