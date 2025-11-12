Bihar Exit Poll Result 2025: एनडीए को 121-141 और महागठबंधन को 98-118 सीट?, एक्सिस माई इंडिया पोल

Bihar Exit Poll Result 2025:राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

Highlightsछह और 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। मतगणना 14 नवंबर को होगी। तेजस्वी यादव को इंतजार करना होगा।

नई दिल्लीः नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की वापसी हो रही है। 2005 से नीतीश कुमार सत्ता में हैं। महागठबंधन और तेजस्वी यादव को इंतजार करना होगा। नीतीश कुमार फिर से बिहार में वापसी के लिए तैयार दिख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने इसे 2025 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन से आगे बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। मतगणना 14 नवंबर को होगी। एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं। बिहार में नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, अमित शाह और राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया।

Bihar Exit Poll Result 2025: axis my India-

एनडीएः 121-141

महागठबंधनः 98-118

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: ‘मैट्रिज’

एनडीएः 147-167

महागठबंधनः 70-90

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: दैनिक भास्कर

एनडीएः 145-160

महागठबंधनः 73-91

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: ‘पीपुल्स पल्स’

एनडीएः 133-159

महागठबंधनः 75-101

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: ‘चाणक्या स्ट्रेटजीज’

एनडीएः 130-138

महागठबंधनः 100-108

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: पोल स्ट्रेट

एनडीएः 133-148

महागठबंधनः 87-102

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: पोल डायरी

एनडीएः 184-209

महागठबंधनः 32-49

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: पीपुल्स इनसाइट

एनडीएः 133-148

महागठबंधनः 87-102

अन्यः 0-5।

Bihar Exit Poll Result 2025: डीवी रिसर्च

एनडीएः 137-152

महागठबंधनः 83-98

अन्यः 2-5।

