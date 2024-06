NCP के प्रफुल्ल पटेल ने शपथ ग्रहण समारोह का किया बहिष्कार किया, मोदी 3.0 कैबिनेट में राज्य मंत्री बनने से इनकार, बीजेपी ने कहा- 'उपचार के लिए इंतजार करें'

Modi 3.0 Cabinet: महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने नई मोदी सरकार में पार्टी के लिए पोर्टफोलियो के प्रस्तावित आवंटन पर निराशा व्यक्त की। एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री (एमओएस) के पद की पेशकश की गई थी, जिसे पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने 'डिमोशन' माना था।

प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद के आवंटन के बारे में सूचित किया गया था, जिसे उन्होंने पिछली यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी पिछली भूमिका को देखते हुए एक पदावनति के रूप में माना था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चिंता से भाजपा नेतृत्व को अवगत करा दिया है और उन्होंने उन्हें कुछ दिन इंतजार करने का आश्वासन दिया है क्योंकि वे उपचारात्मक कदम उठाएंगे।

#WATCH | NCP leader Praful Patel says, "...Last night we were informed that our party will get a Minister of State with independent charge...I was earlier a Cabinet Minister in the Union Government, so this will be a demotion for me. We have informed the BJP leadership and they… pic.twitter.com/RlfigNH2ar