Nayab Singh Saini Oath Ceremony Live Updates: नायब सैनी कैबिनेट में इन 10 नेताओं को मिल सकती है जगह, देखें लिस्ट

Nayab Singh Saini Oath Ceremony Live Updates: हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नायब सिंह सैनी आज 17 अक्टूबर को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित अन्य लोग आज दोपहर में शुरू होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

बुधवार को पंचकूला में पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में 54 वर्षीय सैनी को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। बैठक के तुरंत बाद सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया।

