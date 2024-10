Nayab Singh Saini Oath Ceremony LIVE: कुछ ही देर में CM पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, मेहमानों का पहुंचना जारी; पढ़ें पल-पल की अपडेट

Nayab Singh Saini Oath Ceremony LIVE:भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में सीएम पद की शपथ ले ली है। पंचकुला में आयोजित भव्य समारोह में तमाम शीर्ष नेताओं के बीच सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे।

गौरतलब है कि नायब सैनी, एक प्रमुख ओबीसी नेता, दूसरी बार यह पद संभालेंगे, उन्होंने इस साल की शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर की जगह ली थी। यह कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है, और शपथ ग्रहण से पहले सैनी ने पंचकूला के वाल्मीकि मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस समारोह में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है।

#WATCH | Panchkula: Haryana CM-designate Nayab Singh Saini says "I want to thank the people of Haryana for showing trust in the double-engine government and the policies of Prime Minister Modi for the third time. In the coming times, our government will work under the leadership… pic.twitter.com/8KWtXkEYXQ