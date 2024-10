Nayab Singh Saini Oath Ceremony Live: सैनी कैबिनेट में 13 मंत्री?, 5 ओबीसी, 2 दलित और 2 जाट पर दांव, समझिए गणित, देखें वीडियो

Highlights Nayab Singh Saini Oath Ceremony Live: Nayab Singh Saini Oath Ceremony Live: Nayab Singh Saini Oath Ceremony Live:

Nayab Singh Saini Oath Ceremony Live: नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और सभी नवनियुक्त मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। भाजपा विधायक अनिल विज, अरविंद कुमार शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर सिंह गंगवा, आरती सिंह राव, राजेश नागर, गौरव गौतम, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

BJP MLAs Krishan Lal Panwar, Rao Narbir Singh, Mahipal Dhanda and Vipul Goel take oath as cabinet ministers in the Haryana government pic.twitter.com/dvr1wZLQkL— ANI (@ANI) October 17, 2024

अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज, इसराना से विधायक कृष्ण लाल पंवार, बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह, तोशाम से विधायक श्रुति चौधरी, अटेली से विधायक आरती सिंह राव और रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई नेता शामिल हुए। सैनी ने हिंदी में शपथ ग्रहण की।

BJP MLAs Arvind Kumar Sharma, Shyam Singh Rana, Ranbir Singh Gangwa and Krishan Bedi take oath as cabinet ministers in the Haryana government pic.twitter.com/ZOmeHbegNa — ANI (@ANI) October 17, 2024

BJP MLAs Arti Singh Rao, Rajesh Nagar, Gaurav Gautam take oath as ministers in the Haryana government pic.twitter.com/h6qIFbnLyI— ANI (@ANI) October 17, 2024

शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आज का दिन चुना जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन वाल्मीकि जयंती है। ऋषि वाल्मीकि हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं और दलितों के बीच विशेष रूप से पूजनीय हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में 5 ओबीसी, दो दलित और 2 जाट हैं।

#WATCH | BJP MLA Shruti Choudhry takes oath as cabinet minister in the Haryana government pic.twitter.com/NtTBPyFnEN — ANI (@ANI) October 17, 2024

उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और आंध्र प्रदेश सहित कई राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। समारोह से कुछ घंटे पहले सैनी वाल्मीकि भवन गए और उन्होंने पंचकूला स्थित गुरुद्वारे एवं मनसा देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की।

सैनी ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा की नयी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को तीव्र गति से आगे ले जाने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि हरियाणा की जनता ने मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास दिखाया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे 2014 के संकल्प पत्र और 2019 के संकल्प पत्र को देखें, हमने उन्हें पूरी तरह से लागू किया और अब हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को भी लागू करेगी।’’ हरियाणा में पांच अक्टूबर को हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीट जीतकर राज्य में ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल किया।

हिसार से विधायक सावित्री जिंदल समेत तीन निर्दलीय विधायकों ने भी पार्टी को समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस ने 37 सीट पर जीत दर्ज की। सैनी (54) ने बुधवार को दत्तात्रेय से मुलाकात की थी। उन्होंने पंचकूला में पार्टी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

भाजपा ने अपनी परंपरा से हटकर घोषणा की थी कि विधानसभा चुनावों के बाद अगर पार्टी हरियाणा में सत्ता में लौटती है तो सैनी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के साथ-साथ सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पार्टी के ओबीसी चेहरे सैनी ने मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट से 16,054 मतों के अंतर से जीत दर्ज की।

