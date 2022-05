Nawab Malik Case: ईडी के आरोप पत्र पर अदालत ने लिया संज्ञान, डी-कंपनी से संबंध होने के सबूत, बढ़ सकती हैं एनसीपी नेता की मुश्किलें

Highlights अदालत ने कहा है कि नवाब मलिक ने डी कंपनी के साथ मिलकर मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं

मुंबई: एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र का संज्ञान लिया और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि मलिक सीधे और जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। इसके साथ ही अदालत ने मलिक और 1993 के बम विस्फोट मामले के आरोपी सरदार शाहवाली खान के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी की है, जिसका नाम भी इस मामले में है।नवाब मलिक को पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी बनाया गया है।

विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकडे ने अपने आदेश में कहा है कि मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों; हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं इसलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी हैं।

ईडी ने आरोप पत्र में उल्लेखित किया है कि नवाब मविक ने गोवावाल परिसर के सर्वेक्षण के लिए सरदार शाहवाली खान की मदद ली थी। और हसीना पारकर और सरदार के साथ उसपर कब्जा करने के लिए बैठक की थी। चार्जशीट में सरदार खान के बयान भी दर्ज है। जिसमें उसने कहा ता कि मुनीरा प्लम्बर की ओर से गोवावाला कंपाउंड का किराया लेने वाला उसका भाई रहमान था। और नवाब मलिक अपने भाई असलम मलिक के जरिए गोवावाला परिसर में कुर्ला जनरल स्टोर पर कब्जा कर लिया था। गौरतलब बात है कि सरदार खान 1993 के विस्फोटों के मामले में औरंगाबाद जेल में बंद है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मलिक से उसकी मीटिंग तब हुई थी जब वह पैरोल पर बाहर आया था।

