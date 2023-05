प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, ट्वीट कर कहा- दोषी को बचाया जा रहा है

Highlights सिद्धू ने कहा कि गैर जमानती पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद उसे अभी तक गिरफ्तार क्यो नहीं किया गया है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत भारत के शीर्ष पहलवान बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज हैं।

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि गैर जमानती पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद उसे अभी तक गिरफ्तार क्यो नहीं किया गया है।

बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत भारत के शीर्ष पहलवान बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज हैं।

सिद्धू से पहले प्रियंका गांधी और भूपिंदर सिंह हुड्डा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज भी पिछले आठ दिन में धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं।

To know what is right and not to do it is the worst cowardice !!! …. why was the FIR delayed ? ……. Not making the FIR public reflects that the FIR is mild and not corroborative to the complainant’s complaint….. intent is questionable and motive is to protect the accused……… pic.twitter.com/5ZXxE3AlfO