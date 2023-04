मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश से नवजोत सिंह सिद्धू ने की मुलाकात, साथ में तस्वीर ट्वीट कर कही ये बात

Highlights कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से मुलाकात की। सिद्धू ने खड़गे और रमेश से मुलाकात की तस्वीरें टि्वटर पर साझा की। सिद्धू ने गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा से मुलाकात की थी।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से मुलाकात की। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू ने खड़गे और रमेश से मुलाकात की तस्वीरें टि्वटर पर साझा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "9 बार विधायक, तीन बार सांसद, वंचितों के लिए चैंपियन, सच्चाई की आवाज...विश्वसनीयता आपका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे।"

9 Times MLA , Thrice Member Parliament, Champion for the cause of underprivileged, voice of truth ….. “Credibility thy name is Mallikarjun Kharge” Met and took blessings of Hon’ble Congress President, he brings positive vibes and good fortune for the party. pic.twitter.com/SBbW7sF89r

उन्होंने आगे लिखा, "माननीय कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उनका आशीर्वाद लिया, वह पार्टी के लिए सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आए।" गौरतलब है कि इससे पहले सिद्धू ने गुरुवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा से मुलाकात की थी। सिद्धू ने कहा कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है या धमकाया जा सकता है, लेकिन वह पंजाब और अपने नेताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेंगे।

Met my Mentor Rahul ji and Friend, Philosopher, Guide Priyanka ji in New Delhi Today.



You can Jail me , Intimidate me, Block all my financial accounts but My commitment for Punjab and My Leaders will neither flinch nor back an inch !! pic.twitter.com/9EiRwE5AnP