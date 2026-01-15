Navi Mumbai Municipal Election 2026: BJP नेता गणेश नायक का मतदाता सूची में नाम न होने से मचा बवाल, चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

By अंजली चौहान | Updated: January 15, 2026 11:39 IST2026-01-15T11:37:12+5:302026-01-15T11:39:03+5:30

Navi Mumbai Municipal Election 2026: महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग दोषी है और उन्होंने वार्ड-गठन और चुनाव प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाया।

Navi Mumbai Municipal Election 2026: महाराष्ट्र के वन मंत्री और वरिष्ठ BJP नेता गणेश नाइक ने गुरुवार को कहा कि वह नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में वोट नहीं दे पाए क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब था। नाइक ने बताया, "मैं कई सालों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ नवी मुंबई स्कूल नंबर 94 में वोट दे रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे बताया गया कि वोटिंग सेंट मैरी हाई स्कूल में होगी। जब मैं वहां गया, तो जैसा बताया गया था, वहां कोई कमरा नंबर 9 नहीं था, और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसलिए मैं वोट नहीं डाल पाया।"

उन्होंने कहा कि वह सेंट मैरी हाई स्कूल वापस जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, "मेरे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार नवी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे नाम तीन अलग-अलग पोलिंग सेंटर्स में बांट दिए गए थे," उन्होंने आगे कहा कि इसमें राज्य चुनाव आयोग की गलती है। उन्होंने कहा, "अगर मेरे जैसे मंत्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, तो कोई सोच सकता है कि आम वोटर्स के साथ क्या हो रहा होगा।"

NMMC में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ कड़ी चुनावी लड़ाई लड़ रहे नाइक ने वार्ड बनाने और चुनाव प्रक्रियाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हम सभी वार्ड बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ियों के बारे में जानते हैं। लेकिन लोगों ने पैसे और ऐसी चालों को खारिज कर दिया है।"

हालांकि, बात में उन्होंने वोट दिया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। नाइक ने फोटो शेयर करके लिखा, "मैंने आज नवी मुंबई नगर निगम चुनाव में अपना वोट डालकर भाग लिया। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ही किसी शहर की सच्ची शक्ति का मापदंड है। मतदान के माध्यम से जनभागीदारी प्रभावी शासन, जन सुरक्षा और दीर्घकालिक शहरी विकास को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाती है।"

गठबंधन की बातचीत फेल होने के बाद BJP और शिंदे सेना NMMC चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। BJP सभी 111 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना ने 105 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। NMMC और महाराष्ट्र के 28 अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स, जिसमें हाई-प्रोफाइल बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC), ठाणे, नागपुर, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ शामिल हैं, के लिए वोटिंग गुरुवार सुबह शुरू हुई। लगभग 2,869 सीटों के लिए लगभग 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं।

राज्य सरकार ने वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्रों में छुट्टी घोषित की है। वोटों की गिनती शुक्रवार, 16 जनवरी को होगी।

टॅग्स :BMCNavi Mumbai Municipal Corporationबृहन्मुंबई महानगरपालिका