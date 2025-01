National Sports Awards: मनु भाकर और डी गुकेश ने चमक बिखेरी?, सबसे ज्यादा तालियां पैरा एथलीटों को मिली, देखें वीडियो

Highlights पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रवीण कुमार को भी देश का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये।

National Sports Awards: दो ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और शतरंज विश्व चैम्पियन डी गुकेश ने चमक बिखेरी लेकिन शुक्रवार को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये तो सबसे ज्यादा तालियां पैरा एथलीटों को मिली। मनु और गुकेश के साथ भारतीय पुरूष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालम्पिक स्वर्ण पदक विजेता ऊंचीकूद के खिलाड़ी प्रवीण कुमार को भी देश का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया गया। बाईस वर्ष की भाकर एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

#WATCH | Delhi: On being honoured with the Arjuna Award, Javelin Para-Thrower Navdeep Singh says, "I have received the Arjuna Award from the President. I am very happy. I feel good. I dedicate this award to my family, coach and all those people who supported me in this journey." pic.twitter.com/RB9jSoKcxF— ANI (@ANI) January 17, 2025