'राहुल गांधी ने अपने ड्रामे से सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने कुल गलत किया है', नेशनल हेराल्ड मामले में बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

Highlights असम के मुख्यमंत्री ने कहा- ईडी को डराना चाहते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरमा ने कहा, भारत बदल गया है, अब आपसे कोई नहीं डरेगा मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हम डरने वाले नहीं, हम इसका सामना करेंगे

गुवाहाटी: नेशनल हेराल्ड मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के ड्रामे ने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने कुछ गलत किया है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि राहुल गांधी इस देश के सांसद हैं। जब ईडी ने उन्हें तलब किया तो उन्हें उनके सामने पेश होना चाहिए और ईडी अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। उसके बाद कानून अपना काम करेगा। भारत का कानून इतना मजबूत है कि निर्दोष होने पर आपको कभी दंडित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, लेकिन इसका क्या मतलब है अगर आप अपने समर्थकों, सीएम और सांसदों के साथ ईडी कार्यालय जाते हैं - जैसे आप नामांकन दाखिल करेंगे? इसका मतलब है कि आप ईडी को डराना चाहते हैं। असम सीएम ने आगे कहा, ताकि ईडी आपकी तथाकथित लोकप्रियता से डर जाए और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।



राहुल गांधी ने अपने नाटक के जरिए साबित कर दिया है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। नहीं तो वह चुपचाप वहां जाते और बाद में मीडिया को बयान देते। लेकिन जुलूस निकाला गया और वह कांग्रेसी सेना के साथ ईडी के सामने पेश हुए। सरमा ने कहा, भारत बदल गया है, अब आपसे कोई नहीं डरेगा।

Through his drama, Rahul Gandhi has proven that he has done something wrong. Otherwise, he would've gone there silently&given a statement to media later. But procession was taken out&he appeared before ED with an army. India has changed, nobody will be scared of you now: Assam CM pic.twitter.com/OP8P45cGxa