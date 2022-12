नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से समान नागरिक संहिता पर रुख स्पष्ट करने को कहा, बोले- 'स्वरा भास्कर संग पदयात्रा करने से...'

Highlights मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से समान नागरिक संहिता पर रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह और कन्हैया कुमार के साथ चलना भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब धारा 370 हटती है, सीएए लागू होता है और तीन तलाक पर प्रतिबंध लगता है तो भरत एकजुट हो जाता है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से समान नागरिक संहिता पर रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह और कन्हैया कुमार के साथ चलना भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। उज्जैन में राहुल गांधी के साथ स्वरा भास्कर के पदयात्रा करने के एक दिन बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "जब धारा 370 हटती है, सीएए लागू होता है और तीन तलाक पर प्रतिबंध लगता है तो भरत एकजुट हो जाता है।"

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "राहुल गांधी जी आपको समझना चाहिए कि हमारा भारत स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार और सुशांत सिंह जैसों के साथ पदयात्रा करने से नहीं जुड़ता। भारत जुड़ता है जब धारा 370 हटती है, सीएए लागू होता है, तीन तलाक जैसी कुप्रथा खत्म की जाती है। अब समय आ गया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जाए।"

CM's thinking & statement is correct. He will implement it too. Uniform Civil Code should be implemented. Those who can have multiple marriages can conspire & encroach upon the land of the tribals & indulge in other misdeeds. This should stop: MP Minister Arvind Singh Bhadoria pic.twitter.com/nNY9G6zQdO