Narendra Modi In Singhbhum: 'कांग्रेस आपके आरक्षण पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहते हैं', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights पीएम ने कहा, कांग्रेस की नजर एससी, एसटी, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने पर है पीएम ने कहा कि कांग्रेस आपके आरक्षण पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहते हैं पीएम ने कहा, हमारे प्रयास से झारखंड में 18 लाख लोगों को पक्के घर मिले हैं

Narendra Modi In Singhbhum: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड में थे। यहां उन्होंने सिंहभूम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस की नजर एससी, एसटी, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने पर है। कांग्रेस को गुस्सा इसलिए है, क्योंकि आदिवासी, दलित, गरीब और ओबीसी बीजेपी का समर्थन करते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस आपके आरक्षण पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहते हैं।

#WATCH | Jharkhand: In Singhbhum, Prime Minister Narendra Modi says, "What face do the Congress and JMM leaders come to you with? They are so shameless that even after getting caught in scams and corruption, they do not care about it. Why do you think they are so eager to make a… pic.twitter.com/aSlGFaxxJ5