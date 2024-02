BJP National Convention 2024: पीएम मोदी ने रखी पहली शर्त '370 का आंकड़ा पार करना ही होगा'

Highlights पीएम मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित 400 का आंकड़ा पार करना है तो भाजपा को 370 का मील का पत्थर पार करना ही होगा अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है

BJP National Convention 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर एनडीए को 400 का आंकड़ा पार करना है तो भाजपा को 370 का मील का पत्थर पार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि एक ही शर्त है सरकार में भाजपा की दोबारा और दमदार वापसी। उन्होंने कहा कि अब तो विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं।

#WATCH | Delhi: At the BJP National Convention 2024, PM Narendra Modi says, "...Today, the opposition leaders are also raising slogans of 'NDA sarkar 400 paar'. To take NDA to 400, BJP will have to cross the mark of 370 (seats)..." pic.twitter.com/tkrCt1m5bq