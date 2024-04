Narendra Modi On Lok Sabha Election: 'किसी को डरने की जरूरत नहीं है', 2047 तक भारत को विकसित बनाने पर पीएम मोदी का है ध्यान

Highlights पीएम ने कहा, मेरे फैसले किसी को डराने या किसी को कमतर करने के लिए नहीं होते हैं पीएम ने कहा, वह पिछले दो साल से 2047 पर काम कर रहे हैं पीएम ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने पर मेरा ध्यान है

Narendra Modi On Lok Sabha Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। पीएम ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने पर मेरा ध्यान है। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जररूत नहीं है। मेरे पास कई प्लान हैं। उन्होंने कहा कि मेरे फैसले किसी को डराने या किसी को कमतर करने के लिए नहीं होते हैं। वे देश के समग्र विकास के लिए बनाए जाते हैं।

