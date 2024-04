Narendra Modi In Damoh: 'जो आतंक का सप्लायर था, वह आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है', पाकिस्तान को पीएम मोदी की दो टूक

Highlights पीएम मोदी ने कहा, हमारा पड़ोसी देश जो आतंक का सप्लायर था, अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है भारत में युद्धस्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है

Narendra Modi In Damoh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मध्यप्रदेश दौरे पर थे। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दमोह में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश सहित देश भर की अनेक सीटों पर पहले चरण की वोटिंग जारी है। सबसे पहले तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन साथियों ने अब तक वोट नहीं डाला है, वो अपने कर्त्तव्य का पालन जरूर करें और वोट डालें। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है।

आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हों, तो भारत में युद्धस्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों की स्थिति खराब है कई देश दिवालिया हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक हमारा पड़ोसी देश जो जो आतंक का सप्लायर था अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है।

#WATCH | Madhya Pradesh: Addressing a public rally in Damoh, PM Narendra Modi says, "Hamara ek padosi jo aatank ka supplier tha vo ab atta (flour) ki supply ke liye taras raha hai..." pic.twitter.com/Heka3BAj7c

पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान न मिल पाए। कांग्रेस की सरकार रही होती तो तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है।

पीएम ने आगे कहा कि आज देश में वो बीजेपी सरकार है जो न किसी से दबती है और न ही किसी के सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत राष्ट्र पहले है। भारत को सस्ता तेल मिलना चाहिए। इसलिए हमने देशहित में फैसला लिया। आज दुनिया के कई देशों की हालत बहुत खराब है, कई देश दिवालिया हो रहे हैं।

पीएम ने कहा कि हमारी सरकार के लिए हर परिवार के लिए राशन और इलाज का खर्च मायने रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी ने आने वाले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन की सुविधा बढ़ा दी है। ये मुफ्त राशन इसलिए, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। आयुष्मान योजना ने भी गरीबों के लाखों रुपये खर्च होने से बचाएं हैं।

अब मोदी ने गारंटी दी ही कि अब गरीबों के साथ साथ हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का है, ऐसे बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की योजना का लाभ मिलेगा।

