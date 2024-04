Narendra Modi: '4 जून के बाद इंडी गठबंधन वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा, पहले चरण में मतदाताओं ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है राहुल गांधी पहले अमेठी से भागे अब वायनाड से भी भागेंगे वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। पीएम ने कहा कि वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसलिए खबर यही हैं कि पहले चरण में मतदाताओं ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद वह यहां से भी भागेंगे जैसे पहले अमेठी से भागना पड़ा था।

वह वायनाड भी छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब कांग्रेस का एक परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। क्योंकि जहां वह रहते हैं वहां कोई कांग्रेस उम्मीदवार नहीं है। पीएम ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन सत प्रतिशत एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। इन्हें वोट देकर क्या कोई वोट बर्बाद करेगा क्या। पीएम ने मतदाताओं से अपील की है कि इंडी गठबंधन को वोट न दे। एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट डाले।

