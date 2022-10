मोदी सरकार ने बढ़ाया छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूं और जौ भी इनमें शामिल

Highlights रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारत सरकार ने की वृद्धि। मसूर में सबसे ज्यादा वृद्धि, साल 2022-23 के लिए यह मूल्य 5500 रुपये था जो अब 6000 रुपये हो गया है। गेहूं, जौ, मसूर सहित चना, सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। इन छह फसलों में गेहूं और जौ भी शामिल हैं, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के मार्केटिंग सीजन के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी।

उन्होंने कहा कि इसमें मसूर के लिए एमएसपी में अधिकतम 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की मंजूरी दी गई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य जिन फसलों का बढ़ाया गया, उसमें गेहूं, जौ, मसूर सहित चना, सरसों और कुसुम शामिल हैं।

