Narendra Modi On Elon Musk: 'पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए', ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा, एलन मस्क मोदी के समर्थक हैं, लेकिन वह भारत के समर्थक हैं एलन मस्क और पीएम मोदी की इस महीने के अंत में हो सकती है मुलाकात मस्क भारत में बड़ी निवेश योजना की घोषणा कर सकते हैं

Narendra Modi On Elon Musk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बीच समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर पूछे गए सवाल के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जो भी भारत में निवेश करना चाहता है वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसका उत्पादन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। मैं चाहता हूं कि भारत में निवेश आए, क्योंकि भारत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पैसा लगाया है, लेकिन काम में बहाया गया पसीना हमारे अपने लोगों का होना चाहिए। उत्पाद में हमारी मिट्टी का सार होना चाहिए, ताकि देश में हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

#WATCH | On electoral bonds, PM Narendra Modi says, "Due to electoral bonds you are getting the trail of the money. Which company gave it? How did they give it? Where did they give it? And that is why I say when they (opposition) will think honestly, everyone will regret it (on… pic.twitter.com/iDavUpwvP2