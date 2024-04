Narendra Modi Ajmer: 'कांग्रेस जहां रहती है वहां विकास हो ही नहीं सकता', अजमेर से बोले पीएम मोदी

Highlights इतिहास में कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिक का फैसला अगले सैकड़ों वर्षों को भविष्य तय करता है कांग्रेस के शासन में किसान, महिलाएं, मजदूर का जीवन मुश्किल हो जाता था भाजपा के शासन में राजस्थान विकास की नई ऊंचाई छू रहा है

Narendra Modi Ajmer: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान दौरे पर थे। पीएम ने अजमेर में एक सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कमल से इस क्षेत्र का संबंध है। भाजपा भी देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। हर माताएं-बहने कह रहीं हैं फिर एक बार मोदी सरकार। 4 जून 400 पार। देश के इतिहास में कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस देश के नागरिक का फैसला अगले सैकड़ों वर्षों को भविष्य तय करता है। 2024 का यह चुनाव ऐसा ही बड़ा अवसर है। यह सामान्य चुनाव नहीं है।

VIDEO | "Lord Brahma is the creator and BJP is also committed to build a new India," says PM Modi (@narendramodi) addressing a public meeting in #Ajmer, Rajasthan#LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/GgyDzijCmP